Туристический автобус загорелся на мосту в Нижнем Новгороде

ТАСС, 9 июля. Туристический автобус, следовавший из города Бор в Нижний Новгород, загорелся на Борском мосту через Волгу. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Автобус следовал в Нижний Новгород после доставки группы туристов в город Бор. В салоне находились лишь водитель и его напарник - сменный водитель. Возгорание произошло в моторном отсеке, причины будут устанавливать сотрудники пожарной охраны МЧС", - отметили в пресс-службе. По данным ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 7 кв. м.

В результате ЧП никто не пострадал, добавили в ведомстве. На время ликвидации пожара движение на Борском мосту было ограничено.