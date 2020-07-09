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Дело в отношении Сергея Фургала

Источник: суд не сможет приговорить Фургала к пожизненному заключению

Собеседник ТАСС указал, что такое решение могут принять в случае признания его вины по двум эпизодам убийств в 2004 и 2005 годах в связи с истечением срока давности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Суд не сможет приговорить к пожизненному лишению свободы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае признания его вины по двум эпизодам убийств в 2004 и 2005 годах в связи с истечением срока давности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Согласно Уголовному кодексу РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются", - сказал собеседник агентства, сославшись на статью 78 УК РФ.

Фургал был этапирован в Москву и уже находится в Следственном комитете на допросе, во время которого ему планируют предъявить обвинение в организации серии убийств.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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