Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова заявили, что им не за что прощать артиста

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова заявили, что им не за что прощать артиста после того, как он отказался признавать вину. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что", - процитировал Добровинский позицию семьи Захарова. Они также вновь подтвердили, что не примут от актера компенсацию.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил ТАСС, что будет добиваться для Ефремова оправдательного приговора, якобы он собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности актера.

Расследование дела в отношении Ефремова завершено. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека").