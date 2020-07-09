Глава "Медиазоны" Верзилов согласился пройти психиатрическую экспертизу по требованию СК

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Издатель "Медиазоны" и участник арт-группы "Война" Петр Верзилов согласился пройти психолого-психиатрическую экспертизу по делу о двойном гражданстве по требованию СК. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"На допросе Петра Верзилова в СК выяснилось, что ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году. Мой подзащитный согласился ее пройти. Она будет проходить амбулаторно",- сказал адвокат. При этом он подчеркнул, что с точки зрения защиты правоохранители не расследовали должным образом сам факт отравления.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили Верзилову обвинение по делу о втором гражданстве. По данным открытых источников, помимо российского гражданства, у него с 2005 года есть гражданство Канады. Согласно ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства), ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.