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СМИ: не менее 15 человек погибли в результате дождей на юге Пакистана

В отдельных районах Карачи за сутки выпало до 30 мм осадков

ИСЛАМАБАД, 9 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли из-за проливных дождей в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом сообщил в четверг телеканал Geo.tv.

По его данным, не менее шести человек умерли от удара током вследствие обрыва проводов. Еще девять человек погибли в результате обрушения крыши, падения деревьев и других инцидентов, вызванных напором стихии.

По последним сведениям, в отдельных районах Карачи за сутки выпало до 30 мм осадков. Движение во многих районах города затруднено, также наблюдаются перебои с поставкой электроэнергии. Как сообщила компания K-Electric, подача электричества в отдельные низменные зоны города, а также части мегаполиса, в которых замечено подтопление, была отключена. "Команда K-Electric столкнулась с трудностями в виде поваленных деревьев и подтопленных столбов линий электропередач при восстановительных работах", - говорится в заявлении компании.

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