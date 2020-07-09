Женщина погибла в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Вышнем Волочке

ТАСС, 9 июля. Взрыв бытового газа произошел в квартире пятиэтажного дома в городе Вышний Волочек Тверской области. В результате погибла женщина, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины 1988 года рождения. По предварительным данным, 9 июля текущего года в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок бытового газа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в момент происшествия женщина находилась дома одна. Информации о том, что кто-то еще пострадал, нет.

В ГУ МЧС по Тверской области ТАСС уточнили, что в результате происшествия произошло возгорание на площади 5 кв. метров. 12 человек эвакуировали из дома. Данных о повреждении конструкций дома нет.