Источник: ходатайство СК об аресте Фургала направят в суд в пятницу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ходатайство Следственного комитета об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет направлено в Басманный суд Москвы в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Допрос Фургала продолжается. Ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Басманный суд завтра. Ориентировочно в первой половине дня", - сказал источник. Ночь Фургал проведет в изоляторе временного содержания.

Ранее источник сообщил, что при задержании Фургал сказал, что не понимает причин и с чем это связано, вину в организации убийств он не признал.