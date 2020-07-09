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Дело в отношении Сергея Фургала

Источник: ходатайство СК об аресте Фургала направят в суд в пятницу

Ночь губернатор проведет в изоляторе временного содержания

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ходатайство Следственного комитета об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет направлено в Басманный суд Москвы в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Допрос Фургала продолжается. Ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу будет направлено в Басманный суд завтра. Ориентировочно в первой половине дня", - сказал источник. Ночь Фургал проведет в изоляторе временного содержания.

Ранее источник сообщил, что при задержании Фургал сказал, что не понимает причин и с чем это связано, вину в организации убийств он не признал.

Теги
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