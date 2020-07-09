Восстановленный после затопления участок Волоколамского шоссе в Рузе откроют 10 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работы по восстановлению движения на участке Волоколамского шоссе в районе реки Городенки идут с опережением, его планируют открыть в ночь на пятницу. Об этом сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

"Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть ее. Утром все было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги", - сказал Гержик.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Московской области, в настоящее время на ранее подтопленном участке Волоколамского шоссе меняют основание. Проводится отсыпка песка, формирование откосной части под тротуар, прочищено русло реки, а также заготовлен щебень под дорожную одежду. На участок прибыла техника для последующей укладки асфальтового покрытия.

Из-за чрезвычайного происшествия полностью прекращено движение по следующим участкам автодорог: участок Волоколамского шоссе в городе Руза, ул. Городянская, ул. Красноармейская, участок ул. Красная. Для автомобилистов имеется альтернативный объездной путь по маршруту деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделены автобусы.

О ситуации

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья окажут помощь жителям Рузы, чье жилье пострадало от подтопления.

В результате проливных дождей были подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные разместились у родственников.

Источник в экстренных службах ранее сообщал ТАСС, что два частных дома и хозяйственная постройка в городе Рузе оказались смыты в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенки, которая прошла через жилой сектор.