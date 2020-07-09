Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации убийств губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется покушение на убийство и организация убийств", - сказала она. По ее словам, Фургал допрошен в качестве обвиняемого.
По данным следствия, губернатор причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и один покушения на убийство. В пятницу СК обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Фургала. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания. Источник сообщил, что вину губернатор не признает.
По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на Фургала дали показания обвиняемые в убийствах предпринимателей на территории Дальнего Востока как на организатора этих преступлений, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. СК проверит его на причастность и к другим тяжким преступлениям. В ноябре прошлого года были задержаны и арестованы четверо предполагаемых соучастников Фургала.
По словам источника, губернатор был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря, в 2005 году застрелили бизнесмена Олега Булатова.