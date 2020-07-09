Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации убийств

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется покушение на убийство и организация убийств", - сказала она. По ее словам, Фургал допрошен в качестве обвиняемого.

По данным следствия, губернатор причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле как минимум два эпизода убийства и один покушения на убийство. В пятницу СК обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Фургала. Ночь он проведет в изоляторе временного содержания. Источник сообщил, что вину губернатор не признает.

По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на Фургала дали показания обвиняемые в убийствах предпринимателей на территории Дальнего Востока как на организатора этих преступлений, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. СК проверит его на причастность и к другим тяжким преступлениям. В ноябре прошлого года были задержаны и арестованы четверо предполагаемых соучастников Фургала.

По словам источника, губернатор был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря, в 2005 году застрелили бизнесмена Олега Булатова.