В Петербурге заключили под стражу подозреваемых в убийстве пенсионера МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу на три месяца временно отстраненного сотрудника миграционной службы полиции и его предполагаемого сообщника, подозреваемых в убийстве бывшего работника милиции из-за взятого у него в долг 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Гридасова и Даниила Бородулина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.ж ч.2 ст.105 УК РФ ("Убийство"). <...> Будучи допрошенными в качестве подозреваемых, Гридасов вину не признал, от дачи показаний отказался, Бородулин дал явку с повинной. Просили у суда домашний арест. Срок меры - 07.09.2020", - сказали в пресс-службе.

Как полагает следствие, соучастники вечером 12 мая 2020 года, находясь совместно с потерпевшим в автомобиле марки Huyndai Solaris, припаркованном у одного из домов по проспекту Маршала Захарова, задушили мужчину, после чего вывезли его тело и спрятали в заброшенном гараже в Калининском районе Санкт-Петербурга. По данным следователей, убийство осуществлено из-за нежелания подозреваемых возвращать потерпевшему долг в 1 млн рублей.

Один из подозреваемых, сотрудник полиции - инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет уволен из ОВД, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.