Источник: бизнес-партнера Фургала в 2004 году проверяли по делам об убийствах и отпустили

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Фигуранта дела об убийствах, бывшего бизнес-партнера губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николая Мистрюкова после расстрела в 2004 году предпринимателя Евгения Зори проверяли на причастность к этому преступлению и отпустили. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

"В 2004 году Мистрюкова подозревали в этом убийстве, но по непонятным причинам его отпустили, подозрения были сняты", - сказал источник. Он был задержан и арестован спустя 15 лет, в ноябре 2019 года. "При этом у следствия есть все доказательства его вины, в том числе она подтверждается результатами очных ставок Мистрюкова с потерпевшими, показаниями свидетелей, что позволило предъявить ему обвинение", - добавил собеседник агентства.

Вместе с Мистрюковым были арестованы инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей. Следствие считает, что все они причастны к убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Соучастники дали показания на Фургала как на организатора этих преступлений. В четверг губернатору Хабаровского края предъявили обвинение.

Как сообщил источник, Фургал был организатором убийств двух конкурентов по бизнесу, а также покушения на предпринимателя из Амурской области. "Эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, сопряжены с разбоем, вымогательством и бандитизмом", - сказал источник. По его словам, для совершения убийств нанимался киллер. В 2004 году в Хабаровске на улице был застрелен предприниматель Евгений Зоря - учредитель ряда коммерческих организаций в Хабаровске, в 2005 году застрелили Олега Булатова.

Расследование уголовных дел находилось в производстве территориальных следственных органов. В апреле 2019 года по поручению председателя СК уголовные дела были переданы в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Николай Мистрюков - бывший депутат думы Хабаровского края, владелец 25% акций управляющей компании группы "Торэкс", которой принадлежит завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре. Еще одна четверть акций компании принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой. До избрания в Госдуму в 2007 году Фургал был деловым партнерам Мистрюкова.