Представитель ОНК посетил Фургала в изоляторе временного содержания

"Виновным себя Фургал не признает. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось", - отметил Мельников.

Ранее источник ТАСС сообщил, что при задержании Фургал сказал, что не понимает причин и с чем это связано, вину в организации убийств он не признал.

"Он находится в двухместной камере, соседа пока нет. Встретил он нас в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил: "На удивление тут вполне доброжелательно, пища нормальная (макароны с рыбой и чай)", - сказал правозащитник.

По словам Мельникова, телевизора и холодильника в камере нет, так как в ИВС они не предусмотрены. "Настроение у него спокойное, о какой-либо подавленности речи не идет. Высказывал беспокойство относительно того, что не назначен исполняющий обязанности губернатора края, так как много дел", - добавил ответственный секретарь ОНК.