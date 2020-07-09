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Дело в отношении Сергея Фургала
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Представитель ОНК посетил Фургала в изоляторе временного содержания

Губернатор Хабаровского края заявил, что какого-либо давления на него не оказывалось

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. 

"Виновным себя Фургал не признает. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось", - отметил Мельников. 

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Ранее источник ТАСС сообщил, что при задержании Фургал сказал, что не понимает причин и с чем это связано, вину в организации убийств он не признал. 

"Он находится в двухместной камере, соседа пока нет. Встретил он нас в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил: "На удивление тут вполне доброжелательно, пища нормальная (макароны с рыбой и чай)", - сказал правозащитник. 

По словам Мельникова, телевизора и холодильника в камере нет, так как в ИВС они не предусмотрены. "Настроение у него спокойное, о какой-либо подавленности речи не идет. Высказывал беспокойство относительно того, что не назначен исполняющий обязанности губернатора края, так как много дел", - добавил ответственный секретарь ОНК. 

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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