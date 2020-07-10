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Арест Ивана Сафронова
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Источник: банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокированы

В квартирах матери и сестры советника главы Роскосмоса прошел обыск
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банковские счета советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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"Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в квартирах матери и сестры прошел обыск. "Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу", - добавил источник.

Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.

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