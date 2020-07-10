Источник: банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокированы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банковские счета советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, а также его родственников заблокированы. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа блокированы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в квартирах матери и сестры прошел обыск. "Они не задержаны и не имеют процессуального статуса по делу", - добавил источник.

Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.