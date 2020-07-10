У побережья Марокко десять моряков пропали без вести после крушения рыболовного судна

РАБАТ, 10 июля. /ТАСС/. Марокканские спасатели ведут у атлантического побережья на юге страны поиск десяти моряков, пропавших без вести в результате крушения рыболовного судна. Об этом в четверг сообщил сайт телеканала 2M.

По его данным, судно покинуло порт города Агадир в ночь на среду, 8 июля, с десятью людьми на борту. Согласно предварительной информации, оно потерпело крушение у побережья Сиди-Бульфадаиль к югу от Агадира.

Причины происшествия пока остаются неизвестными. Как отмечает телеканал, район, где находилось судно, утром в четверг был окутан туманом.

В поисковой операции принимают участие Королевский морской флот, Координационный центр спасения на море, а также поисково-спасательные бригады, вышедшие в океан из портов Сиди-Ифни и Агадир.