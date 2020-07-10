Жителю Приморья, выбросившему из окна своего щенка, грозит до трех лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. Уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении жителя приморского города Находка направлено в суд, сообщила в пятницу пресс-служба ОМВД России по Находке. Обвиняемый выбросил своего щенка из окна пятого этажа.

"Полицейскими установлено, что 54-летний ранее не судимый местный житель, вернувшись домой после посиделок с друзьями, увидел в квартире беспорядок и лежащий на полу порванный матрас. Рядом находился виновник произошедшего - его 11-месячный питомец. Мужчина разозлился на собаку, в порыве гнева избил ее и выбросил из окна пятого этажа дома", - говорится в сообщении.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Очевидцами стали волонтеры, которые увезли щенка в ветеринарную клинику. Несмотря на тяжелые травмы, животное выжило, его забрала к себе волонтер Евгения Ткачева, питомец получил кличку Месси.