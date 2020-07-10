В Калифорнии жюри присяжных начнет обсуждение дела россиянина Никулина

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Жюри присяжных в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) в пятницу начнет обсуждение дела россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Северного округа Калифорнии.

Как следует из графика судебного разбирательства дела по существу, в пятницу утром судья завершит ознакомление присяжных с их обязанностями. После этого они приступят к обсуждению дела.

Разбирательство дела Никулина по существу было начато в Сан-Франциско 9 марта. 16 марта процесс был приостановлен из-за распространения коронавируса. Жители города получили тогда предписание не выходить без крайней необходимости из своих домов. Рассмотрение дела по существу возобновилось 6 июля.

Власти США инкриминируют россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.