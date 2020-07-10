СМИ: в Южной Корее два человека погибли при пожаре в больнице

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере два человека погибли, еще 28 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в уезде Кохын южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

По их данным, огонь охватил здание больницы в 03:34 по местному времени (21:34 9 июля мск), а в 06:01 (00:01 мск) пожарным удалось ликвидировать возгорание. Пожар, по показаниям свидетелей, начался на первом этаже медучреждения. По предварительным данным, причиной возгорания стала проблема с электричеством.

В здании на момент пожара находились 86 человек, некоторым из них пришлось эвакуироваться через крышу. Отмечается, что состояние восьми человек оценивается как тяжелое. Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы.