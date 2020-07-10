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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровском крае прошли обыски у пяти членов ЛДПР

Ранее был задержан губернатор региона Сергей Фургал, его этапировали в Москву

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Обыски после задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала прошли еще у пяти членов партии ЛДПР в этом регионе, сообщил журналистам в пятницу первый зампред думы Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Зюбр.

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"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах <...> Я знаю, что у двух депутатов точно [прошли обыски], у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР, помимо Сергея Ивановича Фургала, уже у шести получается, были обыски", - сказал Зюбр.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса, длившегося более шести часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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