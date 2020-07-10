В Хабаровском крае прошли обыски у пяти членов ЛДПР

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Обыски после задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала прошли еще у пяти членов партии ЛДПР в этом регионе, сообщил журналистам в пятницу первый зампред думы Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Зюбр.

"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах <...> Я знаю, что у двух депутатов точно [прошли обыски], у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР, помимо Сергея Ивановича Фургала, уже у шести получается, были обыски", - сказал Зюбр.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса, длившегося более шести часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.