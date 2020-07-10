Один человек погиб при взрыве газа в поселке в Кировской области

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области, сообщили ТАСС в пятницу в ЕДДС района.

"Двое пострадавших, один погибший [в результате взрыва]. Пожар уже потушили", - сказали в ЕДДС.

По данным пресс-службе МЧС России, в результате взрыва обрушилось перекрытие первого этажа. "Произошло обрушение перекрытия первого этажа в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, из многоквартирного дома эвакуировали 16 человек. В настоящий момент проводится разбор завал. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, дом в настоящее время оцеплен. "На месте работают сотрудники полиции, из областного центра направлена следственно-оперативная группа, опрашиваются пострадавшие, устанавливается причина произошедшего. На месте обеспечена охрана общественного порядка, оцеплено место происшествия. По предварительным данным, хозяев [квартиры] в эту ночь дома было. Хозяйка пришла утром, зашла в квартиру, включила свет и произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Поселок городского типа Кикнур является административным центром Кикнурского района и Кикнурского городского поселения. Численность населения около 4,5 тыс. человек.

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