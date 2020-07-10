Под Волгоградом задержали подростка по подозрению в убийстве двух человек

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Ранее судимый 16-летний местный житель задержан в Волгоградской области по подозрению в убийстве двух человек, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"9 июля в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области по месту жительства одного из потерпевших обнаружены тела двух местных жителей 51 и 62 лет с колото-резаными ранениями спины и живота. В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов удалось установить и задержать причастное к убийству лицо. Им оказался 16-летний местный житель, ранее судимый за кражу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Установлено, что между мужчинами и подростком произошел конфликт, в разгар ссоры они находились в состоянии алкогольного опьянения. Будучи недовольным высказываниями 51-летнего мужчины, подозреваемый взял табурет и нанес ему удар по голове, после чего схватил нож и нанес ранение в область живота. Второго потерпевшего он несколько раз ударил ножом в спину.