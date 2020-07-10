В Башкирии возбудили дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения и убийства ветерана Великой Отечественной войны в Кигинском районе Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по республике.

"По факту разбойного нападения и убийства ветерана Великой Отечественной войны органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики. На место происшествия выехал министр внутренних дел Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев, уточнили журналистам в пресс-службе МВД.

По данным местных властей, ветерану было 100 лет. "Сообщаю вам о страшной трагедии: сегодня погиб наш земляк, 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Несмеянов. <...> Предварительная версия смерти - убийство при ограблении", - написала в "ВКонтакте" глава администрации района Зухра Гордиенко.