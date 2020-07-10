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Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга задержала семь человек по делу о ранении полицейского

Их подозревают в оказании содействия преступнику, который атаковал офицера полиции во время протестов 1 июля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала семь человек, которые стали фигурантами дела о ранении сотрудника правоохранительных органов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы органов правопорядка.

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"В четверг были задержаны пятеро мужчин и двое женщин, подозреваемых в оказании содействия преступнику, который атаковал офицера полиции во время протестов 1 июля и пытался бежать из Гонконга", - отмечается в заявлении.

Речь идет о 24-летнем радикале, ранившим в плечо полицейского острым предметом, напоминающим шило. На следующий день он был схвачен в аэропорту при попытке вылететь в Лондон. В настоящее время задержаны его подруга и еще шесть человек, которые, предположительно, оказывали злоумышленнику содействие, в том числе в покупке авиабилетов, и отвезли его в аэропорт.

1 июля в Гонконге прошли акции протеста против принятия парламентом Китая нового закона об обеспечении безопасности в этом специальном административном районе КНР. Полиция в тот день задержала 370 участников незаконных манифестаций, у некоторых была изъята сепаратистская символика.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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