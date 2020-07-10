В Астрахани задержали пятерых по подозрению в похищении человека

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении пяти жителей Астрахани, они подозреваются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Все подозреваемые задержаны, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления СК России по Астраханской области в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"). В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудников следственного управления СК России по Астраханской области совместно с УФСБ и УМВД в ночь на 9 июля текущего года подозреваемые были задержаны", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что пятеро местных жителей на территории гаражного кооператива в Кировском районе Астрахани напали на 18-летнего знакомого и насильно погрузили его в автомобиль. Далее они привезли его в квартиру, где стали удерживать, и позвонили его родственникам, потребовав за освобождение 25 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.