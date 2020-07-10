В Москве двое избили женщину и отобрали у нее сумку с ценностями на 2,3 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных на юго-востоке Москвы напали на женщину. Ей брызнули в лицо из баллончика неизвестной жидкостью, избили и отобрали сумку с деньгами, ноутбуком, телефонами на сумму 2,3 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как сообщили в главке, сообщение в полицию поступило в ночь на четверг от 22-летней женщины. "Около подъезда №4 дома 74 на улице Перерва двое неизвестных брызнули заявительнице в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, нанесли побои, открыто похитили сумку, в которой находились деньги в сумме $20 тыс., 800 тыс. рублей, ноутбук, два сотовых телефона, а затем скрылись совместно с неизвестным на поджидавшем их автомобиле ВАЗ-2114", - сказали в пресс-службе.

Материальный ущерб в результате разбойного нападения составил около 2 млн и 328 тыс. рублей. Пострадавшая с травмой головы обращалась в больницу, после оказания помощи была отпущена. "В 01:00 по адресу: улица Верхние Поля, дом 35 А, сотрудниками полиции остановлена указанная автомашина ВАЗ-2114, под управлением бомжа 1997 года рождения, который доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - добавили в полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовно дело о разбое (п."б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).