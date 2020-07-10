В Петербурге горит бывший доходный дом начала ХХ века, известный как дом Басевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Заброшенное многоэтажное здание, построенное в начале XX века, известное как доходный дом И. И. Басевича, горит в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составляет 120 кв. м, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:03 в Петроградском районе Петербурга произошел пожар по адресу: ул. Большая Пушкарская, дом 7. По прибытии спасателей обнаружилось, что происходит горение электрооборудования. Само здание разноуровневое - 5-7 этажей. Площадь горения - 120 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пожар происходит на пятом, шестом и седьмом этажах, существует угроза его распространения на кровлю и по другим этажам.

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, здание, где произошел пожар, было построено как доходный дом в 1912 году по проекту архитектора А. И. Зазерского при участии владельца - инженера-технолога И. И. Басевича. В конце 1980-х гг. был запланирован капитальный ремонт здания, но реализован он не был. Более десяти лет назад жилой дом был расселен и отключен от коммуникаций. На сегодняшний день властями города планируется использовать здание для нужд Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.