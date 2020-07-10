Суд в Хабаровске арестовал депутата от ЛДПР Сергея Кузнецова по делу о мошенничестве

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска отправил депутата Законодательной думы Хабаровского края Сергея Кузнецова под стражу за покушение на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

"В отношении Кузнецова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 8 сентября", - сказал представитель суда. Его подозревают по ч. 1 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Кузнецов, а также еще один региональный депутат Дмитрий Козлов были задержаны накануне после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, по данным следствия, причастен к покушению на убийство и организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Козлов и Кузнецов являются членами фракции партии ЛДПР. "Мы считаем, что есть прямая связь между задержанием Сергея Ивановича Фургала и задержанием депутатов. Они были топ-менеджерами металлургического завода "Амурсталь" [принадлежит компании "Торэкс-Хабаровск", одним из владельцев которой ранее был бывший деловой партнер губернатора Хабаровского края Фургала и один из фигурантов дела, по которому в четверг задержали самого Фургала, Николай Мистрюков]. Это одна цепочка", - сказал ТАСС член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский. Он добавил, что исключать депутатов из партии не будут.

Меру пресечения Козлову изберут в пятницу в Центральном районном суде Хабаровска. Фургал этапирован в Москву.