Жильцов дома в Кикнуре, где взорвался газ, разместили в доме культуры

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Эвакуированных жильцов дома в поселке Кикнур Кировской области, где в одной из квартир взорвался газ, разместили в местном доме культуры, им оказывается психологическая помощь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного правительства.

"Глава Кикнурского района Сергей Галкин работает на месте происшествия. По его словам, в 18-квартирном доме на ул. Сергея Шарыгина, 1А проживает 31 человек. Сейчас все жильцы дома размещены в пункте временного размещения - местном доме культуре. Многие приняли решение на время разместиться у родственников. Жильцам оказывается психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специализированная организация оценит техническое состояние дома, после чего будет принято решение о дальнейшей эксплуатации дома.

Десятого июля около 6 утра в поселке городского типа Кикнур взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по улице Шарыгина, 1а. Погиб мужчина 60 лет, пострадали два человека: женщина 50 лет находится в тяжелом состоянии, ее везут вертолетом санитарной авиации в центр травматологии в Киров, мужчина 50 лет - в удовлетворительном, он проходит лечение амбулаторно. По данным МЧС, из многоквартирного дома эвакуированы 16 человек, проводится разбор завалов.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной взрыва могла стать утечка газа. Дом в настоящее время оцеплен, на месте работают экстренные службы, сотрудники полиции, проверку по факту взрыва проводят областная прокуратура и следственное управление СК РФ по региону.

Поселок городского типа Кикнур является административным центром Кикнурского района. Численность населения - около 4,5 тыс. человек.