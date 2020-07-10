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СМИ: от наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек

Власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия свыше 1,7 млн жителей, более 600 тыс. человек все еще нуждаются в гуманитарной помощи

ШАНХАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Вызванные сильными ливнями наводнения в ряде южных, юго-западных, восточных и центральных провинций Китая затронули более 30 млн жителей, погибшими или пропавшими без вести числятся 140 человек. Соответствующие данные местных властей приводятся в пятницу в репортаже Центрального телевидения Китая.

Сильнее всего от наводнений пострадали провинции Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район и город центрального подчинения Чунцин. Власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия свыше 1,7 млн жителей, более 600 тыс. человек все еще нуждаются в гуманитарной помощи.

Наводнения привели к разрушению или повреждению свыше 270 тыс. жилых строений, нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 2,6 тыс. га. Прямой экономический ущерб оценивается властями в сумму более 61,7 млрд юаней (около $8,9 млрд).

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