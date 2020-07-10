В лесу под Тулой нашли привязанное к дереву тело мужчины

ТУЛА, 10 июля. /ТАСС/. Троих жителей Богородицкого района Тульской области задержали по подозрению в похищении мужчины, тело которого нашли в лесу, привязанным к дереву. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, также в ближайшее время им будет предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, повлекшее по неосторожности его смерть")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, 8 июля в лесу, расположенном неподалеку от города Богородицка, обнаружено тело 32-летнего мужчины, привязанное к дереву. Предварительно установлено, что 1 июля трое местных жителей вывезли своего знакомого на автомобиле, обмотали его вокруг дерева пищевой пленкой и оставили в таком положении. "В результате действий указанных лиц наступила смерть мужчины", - отметили в пресс-службе.

Следователи устанавливают мотивы совершения преступления и объективную картину произошедшего.