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Самолет афганской армии разбился при посадке в провинции Баглан

По данным Минобороны Афганистана, причиной крушения стала техническая неисправность

ТАСС, 10 июля. Легкий многоцелевой самолет А-29 афганской армии потерпел крушение во время посадки в провинции Баглан. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLONews, цитируя заявление представителя Министерства обороны Афганистана.

По его информации, штурмовик бразильского производства А-29, стоящий на вооружении афганской армии, разбился при посадке на аэродроме в районе Доши. Самолет выполнял тренировочный полет. Причиной крушения, по первичным данным министерства, стала техническая неисправность.

Как указали в оборонном ведомстве, пилот при аварийной посадке не пострадал. Министерство приступило к расследованию инцидента.

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