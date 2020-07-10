Самолет афганской армии разбился при посадке в провинции Баглан

ТАСС, 10 июля. Легкий многоцелевой самолет А-29 афганской армии потерпел крушение во время посадки в провинции Баглан. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLONews, цитируя заявление представителя Министерства обороны Афганистана.

По его информации, штурмовик бразильского производства А-29, стоящий на вооружении афганской армии, разбился при посадке на аэродроме в районе Доши. Самолет выполнял тренировочный полет. Причиной крушения, по первичным данным министерства, стала техническая неисправность.

Как указали в оборонном ведомстве, пилот при аварийной посадке не пострадал. Министерство приступило к расследованию инцидента.