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В Башкирии во время крушения мотодельтаплана погиб пассажир

Пилота воздушного судна госпитализировали, соответствующего удостоверения при нем не нашли

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один получил травмы при падении мотодельтаплана в районе башкирского села Стерлибашево вечером 9 июля. В связи с инцидентом Приволжская транспортная прокуратура начала проверку, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
"9 июля около 20:00 мск в районе села Стерлибашево Стерлибашевского района осуществил взлет мотодельтаплан с пилотом и пассажиром на борту. По предварительным данным, примерно через 10 минут после взлета воздушное судно произвело жесткую посадку. В результате падения мотодельтаплана пассажир скончался на месте, а пилот госпитализирован, он находится в настоящее время в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.
Среди документов на месте аварии пилотское удостоверение обнаружить не удалось. Отмечается, что о планируемом полете Башкирский центр организации воздушного движения не уведомляли.

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