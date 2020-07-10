Нарышкин заявил, что дело Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Задержание и предъявление обвинения советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Я хотел бы обратить внимание на несколько принципиальных обстоятельств, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Первое - я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе - задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта".

Помимо этого, Нарышкин, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что возглавляемое им ведомство могло передать ФСБ материалы по делу Сафронова, заявил, что Служба внешней разведки и Федеральная служба безопасности всегда ведут активное сотрудничество. "Две наши службы [СВР И ФСБ] всегда активно сотрудничают", - сказал он.

Окончательное решение в деле Сафронова примет суд, оказывать давление на него и следствие не следует, отметил Нарышкин. "Я никому не советую оказывать давление на следствие, а уж тем более на суд. Тем более, что только суд примет окончательное решение о виновности или невиновности человека, которому предъявлены соответствующие обвинения", - сказал он.

О деле Сафронова

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Газета "Коммерсантъ" ранее утверждала, что ФСБ получила информацию о передаче Сафроновым сведений, составляющих государственную тайну, чешским спецслужбам от Службы внешней разведки. Издание не приводило прямой ссылки на источник этих данных.

В 2012-2017 годах Сафронов работал в газете "Коммерсантъ", откуда он ушел в 2019 году. Следователь ФСБ заявил, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова, однако защита придерживается другого мнения. Во вторник он был задержан и арестован, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Он содержится в СИЗО "Лефортово".