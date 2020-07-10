Дело бывшего главного архитектора Ростовской области закрыли по истечению срока давности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Дело в отношении бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, подозревавшегося в превышении полномочий, закрыто в связи с истечением срока давности. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Все прекратили по срокам давности", - сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК России по Ростовской области 12 февраля 2019 года возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги.

29 июня Ворошиловский суд Ростова-на-Дону вынес оправдательный вердикт в отношении Илюгина. В марте замглавы администрации города Александр Новицкий сообщил ТАСС, что архитектор вернулся на работу.

Фигурантов дела подозревали в превышении полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.