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Четыре человека погибли в ДТП под Самарой

Еще один человек пострадал в результате происшествия

ТАСС, 10 июля. Четыре человека погибли, еще один пострадал в дорожной аварии в Самарской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Поступило сообщение об опрокидывании в кювет с последующим возгоранием легкового автомобиля Toyota на 21-м км автодороги Новый Буян - Молгачи в Красноярском районе. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован. Детей среди жертв ДТП нет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка, причины ДТП устанавливаются.

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