{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чебоксарах горит чердак предприятия "Динамика"

Из здания эвакуировали 120 человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чердачное помещение на производственном предприятии "Динамика" горит в Чебоксарах, из здания эвакуированы 120 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На производственном предприятии "Динамика" по адресу: улица Анисимова, 6, горит чердачное помещение по всей площади. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 120 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. В настоящий момент угрозы распространения огня нет. К ликвидации пожара привлечены десять единиц пожарной техники и 40 человек личного состава МЧС России.

Как написано на сайте компании, предприятие "Динамика" занимается разработкой, изготовлением и продажей испытательных устройств проверки различного электрооборудования для электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, энергоемких промышленных предприятий и дистанций электроснабжения.

Теги
РоссияЧувашия
Экс-глава управления МЧС Липецкой области подозревается в получении 1,5 млн рублей взятки
Чиновник содействовал коммерческой фирме при заключении госконтракта
Читать полностью