В Чебоксарах горит чердак предприятия "Динамика"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чердачное помещение на производственном предприятии "Динамика" горит в Чебоксарах, из здания эвакуированы 120 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На производственном предприятии "Динамика" по адресу: улица Анисимова, 6, горит чердачное помещение по всей площади. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 120 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. В настоящий момент угрозы распространения огня нет. К ликвидации пожара привлечены десять единиц пожарной техники и 40 человек личного состава МЧС России.

Как написано на сайте компании, предприятие "Динамика" занимается разработкой, изготовлением и продажей испытательных устройств проверки различного электрооборудования для электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, энергоемких промышленных предприятий и дистанций электроснабжения.