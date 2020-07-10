В Крыму в ДТП с участием сотрудника полиции погиб водитель мопеда

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции на автомобиле ВАЗ насмерть сбил жителя Симферопольского района, управлявшего мопедом, в четверг. Следственный комитет и полиция региона проводят проверку, сообщили в пятницу в пресс-службах ведомств.

"МВД по Республике Крым проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции, которое произошло вечером 9 июля в Сакском районе. В результате ДТП погиб водитель мопеда", - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительной информации, на загородной автотрассе 32-летний житель одного из сел Симферопольского района, управляя чужим мопедом без водительского удостоверения и защитного шлема, съезжал с трассы на проселочную дорогу. Во время маневра его сбил ехавший в попутном направлении автомобиль ВАЗ, за рулем которого был полицейский, находящийся вне службы.

Водитель мопеда умер до приезда бригады скорой помощи, добавили в ведомстве.

Отмечается, что в крови сотрудника ППС, взятой на месте аварии, предварительно не удалось обнаружить алкоголя и наркотиков.