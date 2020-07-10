СК завершил следствие по делу экс-начальника одного из учреждений Минэкономразвития

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Расследование по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФГУ "Управление административными зданиями Минэкономразвития РФ" Александра Страха, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, завершено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника ФГУ "Управление административными зданиями Министерства экономического развития РФ" Александра Страха в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сообщили в СК.

Дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

По данным следствия, в 2010-2013 годах во время реконструкции ведомственного детского оздоровительного лагеря "Солнечный" в Москве Страх принял фактически не выполненные подрядчиком работы и подписал соответствующие акты. В результате бюджету причинен ущерб на общую сумму более 142 млн рублей.