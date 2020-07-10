В Хабаровске арестовали двух бизнесменов и двух депутатов

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска заключил под стражу на два месяца двух предпринимателей, которые проходят по делу о покушении на мошенничество, сообщили ТАСС в суде в пятницу. Ранее по этому же делу были арестованы двое депутатов Законодательной думы Хабаровского края.

"В отношении Аверьянова и Шухова избрана мера пресечения - заключение под стражу сроком на два месяца, по 8 сентября. Мера пресечения им избиралась в рамках того же дела, что и депутатам", - сказал представитель суда, уточнив, что оба арестованных являются предпринимателями.

Ранее в пятницу суд арестовал до 8 сентября депутатов Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Их подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Депутаты являются членами фракции партии ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края, работают на непостоянной основе. Член координационного совета реготделения ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сказал ТАСС, что депутаты были "топ-менеджерами металлургического завода "Амурсталь" [принадлежит компании "Торэкс-Хабаровск", одним из владельцев которой ранее был бывший деловой партнер губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и один из фигурантов дела, по которому в четверг задержали самого Фургала, Николай Мистрюков].