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Дело Ивана Сафронова

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Ранее источник, близкий к следствию, сообщал, что банковские счета журналиста, его матери, сестры и ее мужа блокированы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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Что известно об аресте Ивана Сафронова

"Постановления об аресте имущества Сафронова И.И. Лефортовским районном судом на сегодняшний день не выносились", - сказала она.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщал ТАСС, что банковские счета Сафронова, его матери, сестры и ее мужа блокированы. В свою очередь адвокат Иван Павлов не подтвердил и не опровергнул сведения об аресте счетов Сафронова.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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