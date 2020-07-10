Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановления об аресте имущества Сафронова И.И. Лефортовским районном судом на сегодняшний день не выносились", - сказала она.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщал ТАСС, что банковские счета Сафронова, его матери, сестры и ее мужа блокированы. В свою очередь адвокат Иван Павлов не подтвердил и не опровергнул сведения об аресте счетов Сафронова.