Суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд в пятницу с целью обеспечения безопасности фигурантов дела закрыл для прессы рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого убийствах в 2004 и 2005 годах, передает корреспондент ТАСС.

"Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме", - сказал судья Артур Карпов, удовлетворив просьбу следователя.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признает.