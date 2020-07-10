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Дело в отношении Сергея Фургала

Суд закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте Фургала

Ранее об этом попросил следователь

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд в пятницу с целью обеспечения безопасности фигурантов дела закрыл для прессы рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого убийствах в 2004 и 2005 годах, передает корреспондент ТАСС.

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"Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме", - сказал судья Артур Карпов, удовлетворив просьбу следователя.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признает.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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