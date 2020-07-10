В Кремле не знают подробностей дела Сафронова

"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли общество узнать, с чем именно связано дело Сафронова.

Песков подчеркнул: "Мы не считаем, что это [закрытость дела Сафронова] может быть дестабилизирующим фактором [для общества]". Представитель Кремля отметил, что "понятен повышенный интерес [журналистского] цеха по отношению к судьбе коллеги". "Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу", - признался Песков. Однако он уверен: "Здесь мы все-таки должны четко понимать - есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться". "Здесь не должно быть места эмоциям", - отметил представитель Кремля.

До того, как получить должность советника Роскосмоса, Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", некоторое время принимал участие в работе кремлевского пула.