{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ивана Сафронова

В Кремле не знают подробностей дела Сафронова

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не считают, что закрытость дела может быть дестабилизирующим фактором для общества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника руководителя Роскосмоса Ивана Сафронова, который подозревается в передаче сведений, составляющих гостайну, зарубежной разведке.

На эту тему
Что известно об аресте Ивана Сафронова

"В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли общество узнать, с чем именно связано дело Сафронова.

Песков подчеркнул: "Мы не считаем, что это [закрытость дела Сафронова] может быть дестабилизирующим фактором [для общества]". Представитель Кремля отметил, что "понятен повышенный интерес [журналистского] цеха по отношению к судьбе коллеги". "Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу", - признался Песков. Однако он уверен: "Здесь мы все-таки должны четко понимать - есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться". "Здесь не должно быть места эмоциям", - отметил представитель Кремля.

До того, как получить должность советника Роскосмоса, Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", некоторое время принимал участие в работе кремлевского пула.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело Ивана Сафронова
Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств
Читать полностью