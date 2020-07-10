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Полицейские в Подмосковье обнаружили в автомобиле почти 1 кг синтетических наркотиков

Возбуждено уголовное дело, водитель заключен под стражу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Почти килограмм наркотического средства N-метилэфедрона найден сотрудниками ДПС в машине у водителя, которого остановили для проверки документов на территории Московской области. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

Постовые ДПС на 20-м км Щелковского шоссе остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого сидел житель Белгородской области 1999 года рождения.

"При беседе с полицейскими водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства, в результате в рюкзаке на заднем сидении автомобиля был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой почти 1 кг", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Водитель заключен под стражу.

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