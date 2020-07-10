Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге потушили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Пожар ликвидировали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича. Площадь пожара составила 120 кв. м, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

"В 12:28 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС. Существовала угроза распространения огня на кровлю и по другим этажам здания.