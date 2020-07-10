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Дело в отношении Сергея Фургала

У Пескова нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее

Пресс-секретарь президента РФ назвал заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, связавшего дело Сергея Фургала с коррупцией во властных структурах, "очень серьезными обвинениями"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, информировали ли следственные органы Кремль заранее о разработках по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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"Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на этот вопрос", - признался представитель Кремля. В пятницу журналисты спросили Пескова, сообщали ли следственные органы в Кремль о том, что разработка дела Фургала велась некоторое время.

Говоря о заявлениях лидера ЛДПР Владимира Жириновского, связавшего дело Фургала с коррупцией во властных структурах, Песков заметил, что "это очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены". "В противном случае, конечно, те, кто упоминался, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", - считает представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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