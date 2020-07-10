У Пескова нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее

"Я не располагаю такой информацией, не могу ответить на этот вопрос", - признался представитель Кремля. В пятницу журналисты спросили Пескова, сообщали ли следственные органы в Кремль о том, что разработка дела Фургала велась некоторое время.

Говоря о заявлениях лидера ЛДПР Владимира Жириновского, связавшего дело Фургала с коррупцией во властных структурах, Песков заметил, что "это очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены". "В противном случае, конечно, те, кто упоминался, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", - считает представитель Кремля.