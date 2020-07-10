Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде, что не признает себя виновным в организации убийств.

"Мой подзащитный в суде заявил, что категорически и полностью отвергает обвинения", - сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин.

По его словам, политической составляющей в задержании Фургала нет. "Защита не рассматривает политическую версию данного дела, это не наша ситуация. Мы рассматриваем это как уголовное дело", - сказал он.

Кожемякин уверен в невиновности своего подзащитного. "Мой клиент - врач, он давал клятву Гиппократа и не мог лишить кого-то жизни", - сказал адвокат.

Защита просила Басманный суд Москвы не заключать губернатора под стражу, суд ушел для вынесения решения. "Защита просила суд не заключать Фургала под стражу, у следствия есть возможность избрать ему подписку о невыезде. Суд рассмотрел ходатайство следствия и наши возражения и удалился на вынесение решения", - сказал Кожемякин.

Фургал окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело". До занятия бизнесом и избрания в Госдуму в 2007 году с 1992 по 1999 год он работал в Поярковской центральной районной больнице на должностях врача-терапевта и врача-невролога.