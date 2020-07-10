Замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области задержали за превышение полномочий

ТАСС, 10 июля. Замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по региону.

"Расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ. По подозрению в совершении данного преступления задержаны заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемые потребовали от сотрудников ведомства, поощренных премиями по итогам работы за первый квартал года, часть денежных выплат. Получив деньги, они использовали их на личные нужды. "В ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения "откатов" за премии от подчиненных сотрудников", - говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.