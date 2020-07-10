Суд Лондона перенес на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США

ЛОНДОН, 10 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, перенесено на 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Административное слушание дела перенесено на 31 июля", - сообщили в суде.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда - готовить защиту в суде.

2 апреля представитель Тинькова сообщил о том, что основатель группы "Тинькофф" ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.