Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.

По решению суда Фургал будет содержаться под стражей до 9 сентября.

В постановлении судья указал на то, что обвиняемый обладает административным ресурсом, который может направить на воспрепятствование расследованию. В свою очередь защита настаивала в суде на том, что Фургал знал о расследовании и никак ему не препятствовал. Сам губернатор в суде заявил о невиновности.

Защита обжалует решение суда, сообщил адвокат Борис Кожемякин. "Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу", - сказал он.