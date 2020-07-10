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Дело в отношении Сергея Фургала
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Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

Губернатор Хабаровского края будет находиться под стражей до 9 сентября
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.

По решению суда Фургал будет содержаться под стражей до 9 сентября.

В постановлении судья указал на то, что обвиняемый обладает административным ресурсом, который может направить на воспрепятствование расследованию. В свою очередь защита настаивала в суде на том, что Фургал знал о расследовании и никак ему не препятствовал. Сам губернатор в суде заявил о невиновности.

Защита обжалует решение суда, сообщил адвокат Борис Кожемякин. "Мы не согласны с решением об аресте. Будем подавать на него апелляционную жалобу", - сказал он. 

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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