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Четверых болельщиков "Спартака" допросят по делу о хулиганстве у "Открытия Арены"

В фанатском движении произошедшее не считают преступлением, а утверждают, что это была акция в поддержку команды по случаю возобновления сезона в РФПЛ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Четверо фанатов московского ФК "Спартак" из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Четверых болельщиков из подмосковного Наро-Фоминска отвезли на допрос по делу о хулиганстве у "Открытия Арены", - сказал собеседник агентства, не пояснив других подробностей.

По данным московской полиции, 19 июня в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По информации источника агентства в правоохранительных органах, порядка 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры. В фанатском движении произошедшее не считают преступлением, а утверждают, что это была акция в поддержку команды по случаю возобновления сезона в РФПЛ.

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