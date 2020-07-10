Добровинский еще не ознакомился с постановлением своего дисциплинарного дела

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, еще не ознакомился с постановлением своего дисциплинарного дела. Об этом он сам в пятницу сообщил ТАСС.

"Я не могу ничего комментировать, поскольку еще не видел постановления этого дисциплинарного дела. Это очень серьезный вопрос, и сначала мне необходимо ознакомиться с содержанием постановления", - сказал Добровинский.

В пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России 10 июля сообщили, что в отношении адвоката Ефремова Эльмана Пашаева и Добровинского возбуждены дисциплинарные дела за нарушение адвокатской этики в связи с использованием адвокатами дела актера в целях саморекламы. В ФПА ранее выражали обеспокоенность, отмечая, что адвокаты дают многочисленные интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии.

В свою очередь адвокат Пашаев сообщил ТАСС, что имеет право защищать подзащитного любым не запрещенным законом способом. К мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.